Врачей Элину Сушкевич и Елену Белую приговорили к 9 и 9,5 годам колонии по делу о гибели младенца

Калининградского детского врача Элину Сушкевич приговорили к девяти годам колонии, бывшего главврача роддома №4 Елену Белую — к девяти с половиной годам колонии. Врачей признали виновными в убийстве ребенка.

Следствие считает, что они намеренно ввели ребенку, рожденному на 24 недели беременности, смертельную дозу магния, чтобы не портить статистику родильного дома.

Дело рассматривалось в Москве. Ранее, в 2019 году суд присяжных в Калининграде оправдал Сушкевич и Белую, однако позднее приговор был отменен, дело было направлено в Москву, а врачей отправили в СИЗО. В августе суд присяжных вынес Белой и Сушкевич обвинительный вердикт.

Сушкевич и Белая не согласны с обвинением. Адвокат Камиль Бабасов отмечал «обвинительный уклон суда»: по его словам, ко второму рассмотрению дела новых доказательств не появилось, защите не давали приобщать ходатайства и вызвать для выступления перед присяжными неонатологов и токсиколога. Врачебное сообщество также вступалось за Сушкевич и Белую.

Источник: РИА «Новости », «Коммерсантъ »