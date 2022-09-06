В сети появился ролик о том, как тяжело будет Европе без российского газа. В нем использованы кадры из негазифицированного Красноярска

В интернете появилось видео, на котором под песню «А зима будет большая» человек в куртке «Газпрома» останавливает подачу газа. Работа газопровода прекращается, а на кадрах появляются флаг ЕС, европейские города, «Северный поток-2» и зимние российские пейзажи, в частности — Красноярск, который до сих пор не газифицирован.

Телеграм-канал «Беспощадный пиарщик» утверждает, что впервые видео было опубликовано именно у них. «Автор идеи — тележурналист и маркетолог из Санкт-Петербурга Артур Ходырев — прислал его нам как только залил к себе в микроканал с просьбой поддержать “если понравится”. Идея нам понравилась и мы поддержали», — говорится в посте телеграм-канала.

Среди прочих, это видео в своем телеграм-канале опубликовал заместитель губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко и сопроводил его словами «Ну, вы поняли… 😉».

При этом в самом регионе, даже в краевом центре, Красноярске, нет магистральной газификации. Об этом в январе 2022 года даже напоминалм зампреды правительства Александр Новак и Виктория Абрамченко. роблема качества воздуха во многих регионах связана не только с промышленными выбросами, но и с использованием угля при отоплении. Мы регулярно получаем жалобы от граждан в связи с так называемым чёрным небом. Для городов с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха вопрос газификации и альтернативных источников стоит особенно остро», — говорила тогда Абрамченко.

Источники: Сергей Пономаренко, «Ведомости»