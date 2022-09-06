В сериале «Вампиры средней полосы» заменили исполнительницу главной роли — украинскую актрису Екатерину Кузнецову

Во втором сезоне сериала «Вампиры средней полосы» не будет украинской актрисы Екатерины Кузнецовой, которая исполняла одну из главных ролей.

Следователя Аннушку в новом сезоне «Вампиров средней полосы» сыграет российская актриса Анастасия Стежко. Она снималась в сериалах «Полицейский с Рублевки» и «Дылды». В видеосервисе Start, который занимается производством «Вампиров средней полосы», не прокомментировали уход Кузнецовой.

После начала вторжения России в Украину Екатерина Кузнецова выступила против войны и сообщила, что уехала из России в Киев — город, где она родилась. Артистка рассказала, что не собирается возвращаться в РФ, где она жила с 2011 года.

Также во время работы в России Кузнецова выступала против съемок в Крыму и сотрудничества с актером Иваном Охлобыстиным.

«Для меня было принципиально не сниматься с отбросом Охлобыстиным. Я знаю, что это непрофессионально, но когда я увидела, что он говорил об Украине, я сказала, что не войду с ним в кадр», — рассказала в интервью журналистке Алине Доротюк артистка.

«Вампиры средней полосы» — комедийно-детективный сериал о жизни современных вампиров в Смоленске. Выход второго сезона сериала запланирован на конец 2022 года.

Источник: Start, Алина Доротюк