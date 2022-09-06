В оккупированном Бердянске взорвался автомобиль военного коменданта; его смерть не подтверждена

Днем 6 сентября в оккупированном Бердянске произошел взрыв, сообщили в подконтрольном России УВД по Мелитополю.

У здания администрации города взорвали автомобиль, принадлежащий военному коменданту Бердянска Артему Бардину. После взрыва произошла перестрелка. Представители оккупационных властей назвали взрыв терактом, который совершили «украинские диверсанты».

Вечером Владимир Рогов, который раньше входил в назначенную армией РФ «военно-гражданскую администрацию» Запорожской области, сообщил ТАСС, что Бардин скончался в больнице. Ближе к ночи Рогов написал, что данные о смерти коменданта не подтверждаются.

«Несмотря на тяжелейшие ранения, взрывную ампутацию ног и большую кровопотерю, он жив», — сообщил он.

В мае украинская журналистка Алиса Юрченко сообщила, что на оккупированных территориях Украины создали военные комендатуры, которые «тайно правят» в захваченных населенных пунктах. Сами коменданты, по словам журналистки, скрывают свои имена и фамилии и стараются быть максимально непубличными.

24 августа из-за взрыва автомобиля погиб пророссийский глава военно-гражданской администрации поселка Михайловка Запорожской области Иван Сушко. В июле в оккупированной Харьковской области подорвали автомобиль с пророссийским главой поселка Великий Бурлук Евгением Юнаковым, он погиб. В июне в Херсоне взорвался автомобиль назначенного Россией главы Управления семьи, молодежи и спорта так называемой военно-гражданской администрации Херсонской области Дмитрия Савлученко, он также погиб на месте.

Обновлено в 21:28. Добавлена информация про неподтверждение смерти Бардина. Изменен заголовок.

Источник: РИА «Новости» (1, 2), УВД по Мелитополю, «Настоящее время», ТАСС (1, 2)