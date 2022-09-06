Суд в Москве оштрафовал на 50 тысяч рублей заслуженную артистку России Татьяну Рудину за «дискредитацию» армии

Таганский районный суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей заслуженную артистку России Татьяну Рудину из-за «дискредитации» российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП).

В суде рассказали, что дело связано с постом артистки в соцсетях, «направленным на негативное отношение к проводимой военной операции». Про какую именно публикацию идет речь — неизвестно.

В марте 2014 года Татьяна Рудина подписала письмо «Мы с Вами!» «КиноСоюза» — организации российских кинематографистов — в поддержку Украины. В 2018 году Рудина поддержала обращение Европейской киноакадемии в защиту заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Татьяна Рудина — актриса Московского драматического театра им. Ермоловой, заслуженная артистка России. Она снималась в фильмах «Выйти замуж за капитана», «Дом, который построил Свифт», «Дети солнца», «По главной улице с оркестром», «Муж и дочь Тамары Александровны», в сериале «Таксистка» и других проектах.

Ранее протокол о «дискредитации» армии РФ составили и на российскую актрису театра и кино Кристину Асмус. 6 сентября ее дело начали рассматривать в Тверском суде Москвы. Актриса не пришла на заседание.

Источник: РБК