NYT: Россия покупает артиллерийские снаряды и ракеты у Северной Кореи

Россия покупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет у Северной Кореи. Это значит, что санкции США и Европы серьезно повлияли на снабжение российских вооруженных сил, пишет The New York Times со ссылкой на данные американской разведки. При этом прочие экономические санкции пока не нанесли вреда России.

Россия рассчитывала на поддержку со стороны Китая, однако страна не решилась нарушить экспортный контроль, касающийся военных поставок, поэтому сейчас Россия взаимодействует с Ираном и Китаем.

При этом проблемы России с поставками касаются не только высокотехнологичного оружия, запасы которой у России истощены. Речь также идет и о простой военной технике.

«Единственная причина, по которой Кремль вынужден покупать артиллерийские снаряды или ракеты у Северной Кореи или у кого-то еще, заключается в том, что Путин не хочет или не может мобилизовать российскую экономику для ведения войны даже на самом базовом уровне», — сказал журналистам военный эксперт Американского института предпринимательства Фредерик Каган.

Источник: The New York Times