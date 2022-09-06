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Менеджер Оксимирона выложила ролик, на котором человек, похожий на артиста, снимается в видео в Петербурге

19:40 • 06.09.2022

Менеджер рэпера Оксимирона Женя Муродшоева опубликовала в твиттере видео со стрелки Васильевского острова в Санкт-Петербурге, где человек, похожий на артиста, читает что-то на камеру.

«Осень. Особо ебнутые птицы прилетают с юга», — написала менеджер.

Сам Оксимирон пока не комментировал сообщения о своем возвращении в Россию. Муродшоева не ответила на вопрос журналиста «Агентства».

Оксимирон после начала войны в Украине отменил концерты в России и уехал из страны. После этого он провел серию благотворительных выступлений в пользу украинских беженцев. В июле рэпер попал в список запрещенных музыкантов, который опубликовала «Фонтанка».

Источник: Женя Муродшоева, «Фонтанка», «Агентство»

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