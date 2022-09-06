Иранский суд приговорил к смертной казни двух ЛГБТ+ активисток

Исламский революционный суд в иранской провинции Западный Азербайджан приговорил двух ЛГБТ+ активисток к смертной казни из-за «распространения разврата на Земле».

31-летнюю Зару Седигхи Хамедани и 24-летнюю Эльхам Чубдар обвинили в «пропаганде гомосексуализма», «пропаганде христианства» и «общении со СМИ, выступающими против Исламской Республики».

Это первые смертные приговоры в истории Ирана, вынесенные женщинам из-за их сексуальной ориентации, отмечают в курдской правозащитной организации Hengaw. Правозащитники призвали международное сообщество добиться отмены приговора.

В правозащитной организации Amnesty International в январе сообщили, что дело против Хамедани связано с ее выступлениями в защиту прав ЛГБТ+ сообщества и съемкой в документальном фильме BBC о нарушениях прав ЛГБТ+ людей в Курдистане, который вышел в мае 2021 года.

«Мы, ЛГБТ+ сообщество, страдаем. Но через свободу или через смерть мы останемся верными себе», — говорила Хамедани в одном из своих обращений.

Источник: Hengaw