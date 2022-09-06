Глава СК Александр Бастрыкин призвал актеров Вахтанговского театра не становиться «ни пятой, ни шестой колонной»

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин открыл 102-й сезон Вахтанговского театра. Он прочитал стихи собственного сочинения и наградил директора театра Кирилла Крока ведомственной медалью «350 лет Петру Великому», а коллектив театра — почетной грамотой.

По мнению Бастрыкина, Вахтанговский театр состоялся, потому что «ученики не разбежались», а остались верны своему «учителю, вождю, командиру».

«От имени Следственного комитета очень вам желаем, чтобы эта традиция верности вашим великим современникам давала вам новые силы. Вы сегодня очень нужны нашей родине. (Будьте — Прим. “Холода”) ни пятой, ни шестой колонной, а нашей настоящей силой духа, силой творчества, силой искусства, великой силой Вахтанговского академического театра», — сообщил Бастрыкин.

После этого Кирилл Крок поблагодарил актеров за то, что они не уехали из России и не занимаются «дешевым политиканством».

Бастрыкин приехал в театр из-за открытия памятника Владимиру Этушу, Юрию Яковлеву и Василию Лановому, который входил в Общественный совет СК.

Предыдущего художественного руководителя театра Римаса Туминаса уволили в мае после разговора с пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились министром культуры Украины Александром Ткаченко. Пранкеры предложили режиссеру поставить поставить пьесу о Степане Бандере в одном из украинских театров. Тот якобы согласился. В пресс-службе театра объяснили увольнение «состоянием здоровья» режиссера.

Источник: SOTA