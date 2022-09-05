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Все органы власти в России обязали вести страницы в «Одноклассниках» и «ВКонтакте»

10:37 • 05.09.2022

С 1 декабря все российские органы власти будут обязаны вести аккаунты в социальных сетях «Одноклассниках» и «ВКонтакте» — такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Ожидается, что на официальных страницах в социальных сетях будет публиковаться почтовый адрес, электронная почта, телефоны, все сведения о проводимых опросах «и иных мероприятиях, связанных с выявлением мнения граждан».

По словам главы думского комитета по информационной политике Александра Хинштейна, это сделали для более удобного взаимодействия с государством на всех уровнях власти — от муниципального до федерального.

Российские социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте» принадлежат одной компании — VK (прежнее название — Mail.ru Group). Ее нынешний генеральный директор — Владимир Кириенко, сын первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко.

Источник: правительство России

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