Все органы власти в России обязали вести страницы в «Одноклассниках» и «ВКонтакте»

С 1 декабря все российские органы власти будут обязаны вести аккаунты в социальных сетях «Одноклассниках» и «ВКонтакте» — такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Ожидается, что на официальных страницах в социальных сетях будет публиковаться почтовый адрес, электронная почта, телефоны, все сведения о проводимых опросах «и иных мероприятиях, связанных с выявлением мнения граждан».

По словам главы думского комитета по информационной политике Александра Хинштейна, это сделали для более удобного взаимодействия с государством на всех уровнях власти — от муниципального до федерального.

Российские социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте» принадлежат одной компании — VK (прежнее название — Mail.ru Group). Ее нынешний генеральный директор — Владимир Кириенко, сын первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко.

Источник: правительство России