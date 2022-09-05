В Буче нашли тела как минимум двух сожженных людей

Глава Нацполиции по Киевской области Андрей Небитов рассказал, что в одном из гаражных боксов в Буче нашли останки сожженных людей.

«По свидетельству местных жителей, во время враждебной оккупации русские военные убили несколько мирных лиц», — рассказал Небитов. По его словам, помещение также полностью сгорело.

Источник: Андрей Небитов

В гараже нашли две цепочки, крестик, шестиугольную звезду, заколку и три ключа.

О массовых убийствах мирных жителей в Буче стало известно в начале апреля, когда российские военные покинули Киевскую область. По данным властей города, за время российской оккупации в городе погибли по меньшей мере 458 мирных жителей, 419 из которых были расстреляны или умерли от пыток.

Источник: Андрей Небитов