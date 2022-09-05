Поддержать
Новости

В Афганистане террорист-смертник устроил взрыв у посольства России

10:50 • 05.09.2022

Террорист-смертник взорвал себя возле посольства России в Кабуле. По предварительной информации, взрыв прогремел в очереди на визы. Погибли или пострадали от 15 до 20 человек, в том числе сообщается о гибели двух российских дипломатов.

По информации РИА Новости, террорист привел в действие взрывное устройство в момент, когда российский дипломат вышел, чтобы назвать имена претендентов на получение визы. Российский канал RT сообщает, что нескольких человек, которые снимали на видео последствия взрыва, увезли в полицию, а телефоны отобрали.

Источник: «Коммерсантъ», РИА Новости, RT

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»