В Афганистане террорист-смертник устроил взрыв у посольства России

Террорист-смертник взорвал себя возле посольства России в Кабуле. По предварительной информации, взрыв прогремел в очереди на визы. Погибли или пострадали от 15 до 20 человек, в том числе сообщается о гибели двух российских дипломатов.

По информации РИА Новости, террорист привел в действие взрывное устройство в момент, когда российский дипломат вышел, чтобы назвать имена претендентов на получение визы. Российский канал RT сообщает, что нескольких человек, которые снимали на видео последствия взрыва, увезли в полицию, а телефоны отобрали.

Источник: «Коммерсантъ», РИА Новости, RT