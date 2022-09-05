Суд признал свидетельство о регистрации «Новой газеты» недействительным

Басманный суд Москвы признал свидетельство о регистрации печатной версии «Новой газеты» недействительным. По версии Роскомнадзора, газета в 2006 году не предоставила устав редакции при смене учредителя. «Новая газета» обжалует решение суда.

«Это решение может прокомментировать только Женя Ройзман. Это ничтожное решение, заказное политическое. Не имеющее под собой ни малейшего законного основания», — заявил журналистам главный редактор газеты Дмитрий Муратов.

22 марта Роскомнадзор вынес первое предупреждение «Новой газете», поводом стало якобы отсутствующая маркировка НКО-иноагента в одном из материалов. РКН потребовал исправить это. 28 марта выпуск печатной версии прекратился из-за второго предупреждения от Роскомнадзора — появился риск отзыва лицензии. 28 июля РКН потребовал признать недействительным свидетельство о регистрации издания — как сайта, так и печатной версии.

Источник: «Медиазона»