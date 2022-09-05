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Шевчук направил в суд поручительство за Яшина, который сейчас находится в СИЗО

17:54 • 05.09.2022

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук направил в суд личное поручительство за муниципального депутата Красносельского района Москвы Илью Яшина, который пробудет в СИЗО до 12 сентября.

В сообщении Шевчук отметил, что знает Яшина как честного, порядочного человека, у которого «душа болит за Россию и мир во всем мире». Также музыкант обратил внимание, что в Конституции России есть «гарантии свободы мысли и слова», которые «никто не отменял». В соцсетях Яшина вместе с полным текстом обращения Шевчука опубликовали напоминание, что суд скоро рассмотрит вопрос о продлении меры пресечения политику.

8 августа Илью Яшина отправили на два месяца в СИЗО по делу о «фейках» про армию России (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК). Ему грозит до 10 лет колонии.

Источник: Илья Яшин

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