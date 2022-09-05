Новосибирскому полицейскому, который проигнорировал сообщение о домашнем насилии, дали два года условно

Бердский городской суд Новосибирской области дал два года условно полицейскому Юрию Денисову, который не отреагировал на сообщение от службы 112 о женских криках из квартиры жителя бердского микрорайона Северный Александра Фомичева и его жены Марии (часть 2 статьи 293 УК).

Адвокат Василий Кальван сообщил, что утром 29 марта полицейский не увидел сообщение, потому что сидел к монитору спиной. Сирена, которая должна была привлечь его внимание, не сработала. По словам адвоката, Денисову также не продублировали сообщение по телефону — хотя это должно происходить, если сотрудник полиции не открыл оповещение в течение пары минут. Как сообщил Кальван, Денисов заметил сообщение через 20 минут и потом «безуспешно пытался распечатать».

«В материалах дела есть копия, объективно номер дома нечитаем, и куда отправлять наряд, было непонятно», — добавил Кальван.

Вечером 28 марта Фомичева отвезли в отделение МВД после того, как он порезал руку своей жене. Его отпустили после профилактической беседы. По версии следствия, около восьми часов утра 29 марта он зарезал Марию и позвонил на горячую линию 112, чтобы признаться в убийстве. Это произошло через шесть минут после того, как полицейский посмотрел на экран. Фомичева приговорили к 10,5 годам тюрьмы.

Источник: Бердский городской суд Новосибирской области, Прокуратура Новосибрской области, NGS.ru