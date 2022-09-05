Навальный подал иск к администрации ИК-6 за то, что его отправили в ШИЗО из-за расстегнутой пуговицы

Политик Алексей Навальный подал в суд иск к администрации ИК-6 по Владимирской области, где он сейчас отбывает срок.

Навальный оспорил решение администрации колонии, которая 12 августа отправила его в штрафной изолятор (ШИЗО) на трое суток из-за расстегнутой пуговицы.

«Административный истец считает, что допущенное им нарушение по своей тяжести и характеру не соответствует наложенному взысканию, администрацией исправительного учреждения не учтены обстоятельства нарушения, личность осужденного и его поведение», — рассказали в пресс-службе Ковровского городского суда.

В августе Навального три раза отправляли в штрафной изолятор. Политик считает, что, по мнению силовиков, он «слишком политически активен для заключенного». Адвокат Вадим Кобзев рассказал, что что Навальному начали колоть обезболивающее из-за болей в спине, вызванных постоянным нахождением в изоляторе.

Источник: Ковровский городской суд