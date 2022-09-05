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На сайте «Разговоров о важном» исчезла прямая ссылка на темы уроков

14:13 • 05.09.2022

С главной страницы сайта нового формата уроков «Разговоры о важном» пропала прямая ссылка на методические материалы будущих уроков. Теперь там нельзя увидеть план следующего занятия «Наша страна — Россия», где учителя должны были рассказывать детям, что цель войны с Украиной — «защита населения Донбасса, подвергавшегося издевательствам и притеснению со стороны киевского режима».

Сейчас на главной странице сайта остается ссылка только на материалы первого урока «День знаний». Его цель — воспитание в школьниках «деятельностного патриотизма как ценностно-смыслового отношения к родине».

Тем не менее сами методические материалы будущих уроков по-прежнему можно найти по прямым ссылкам.

Минпросвещения России объявило о введении еженедельных классных часов «Разговоры о важном» летом 2022 года. В ведомстве на тот момент говорили, что на таких уроках будут рассказывать о «ценностях российского общества». Затем, после обнародования методических материалов, выяснилось, что на этих уроках будут рассказывать о необходимости ведения войны. Это спровоцировало скандалы, а родителей и учителей стали призывать бойкотировать этот урок.

Источник: «Можем объяснить»

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