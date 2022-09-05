Московский суд не стал назначать курс психокоррекции экс-муниципальному депутату Юлии Галяминой

Коптевский районный суд Москвы продлил на месяц испытательный срок бывшему муниципальному депуту Юлии Галяминой, не став назначать ей курс психокоррекции, который требовали во ФСИН.

«В вопросах ценностей, в вопросах общения, в вопросах стрессоустойчивости я являюсь экспертом. Экспертом гораздо большим, чем психолог ФСИН (у которого Галямина должна была пройти курс психокоррекции — Прим. “Холода”), я подозреваю. Поэтому я предлагаю всем присутствующим пройти у меня уроки по ценностям, по навыкам общения, по стрессоустойчивости, и я сразу скажу, что эти уроки будут бесплатными», — рассказала Галямина во время своего последнего слова на суде.

Экс-депутат должна была регистрироваться во ФСИН в первый вторник каждого месяца на протяжении двух лет своего испытательного срока, но не смогла этого сделать в марте 2022 года, когда отбывала 30 суток ареста за пост про антивоенные акции (часть 8 статьи 20.2 КоАП). 2 августа Юлию Галямину включили в список иноагентов.

Источник: Юлия Галямина (1, 2)