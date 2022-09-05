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Московский суд не стал назначать курс психокоррекции экс-муниципальному депутату Юлии Галяминой

23:12 • 05.09.2022

Коптевский районный суд Москвы продлил на месяц испытательный срок бывшему муниципальному депуту Юлии Галяминой, не став назначать ей курс психокоррекции, который требовали во ФСИН.

«В вопросах ценностей, в вопросах общения, в вопросах стрессоустойчивости я являюсь экспертом. Экспертом гораздо большим, чем психолог ФСИН (у которого Галямина должна была пройти курс психокоррекции — Прим. “Холода”), я подозреваю. Поэтому я предлагаю всем присутствующим пройти у меня уроки по ценностям, по навыкам общения, по стрессоустойчивости, и я сразу скажу, что эти уроки будут бесплатными», — рассказала Галямина во время своего последнего слова на суде.

Экс-депутат должна была регистрироваться во ФСИН в первый вторник каждого месяца на протяжении двух лет своего испытательного срока, но не смогла этого сделать в марте 2022 года, когда отбывала 30 суток ареста за пост про антивоенные акции (часть 8 статьи 20.2 КоАП). 2 августа Юлию Галямину включили в список иноагентов. 

Источник: Юлия Галямина (1, 2)

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