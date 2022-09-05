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Московский центр Карнеги прекратил работу в России

22:42 • 05.09.2022

Московский центр Карнеги, который представляет в России американский Фонд Карнеги за международный мир, прекратил работу свою работу.

В Фонде уточнили, что сотрудники организации выполнили распоряжение Минюста России от 8 апреля 2022 года. Также они сообщили, что центр продолжит публиковать аналитику о России, Украине и соседних странах.

8 апреля Минюст исключил Фонд Карнеги из реестра филиалов и представительств международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций (НПО) из-за «нарушений действующего законодательства». Тогда же из реестра исключили правозащитные организации Amnesty International, Human Rights Watch, филиалы Фонда Фридриха Науманна, Фонда Ханнса Зайделя, Фонда имени Фридриха Эберта, Фонда имени Конрада Аденауэра, Фонда Розы Люксембург и Немецкого научно-исследовательского сообщества.

Источник: Carnegie Politika

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