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Хоккеист Анвар Сулейманов получил пять лет условно за уклонение от армии за взятку

09:37 • 05.09.2022

Ленинский районный суд Уфы приговорил игрока хоккейного клуба «Салават Юлаев» Анвара Сулейманова к пяти годам лишения свободы условно — его обвинили по делу о даче взятки за уклонение от службы в армии.

Обвинение запрашивало для 22-летнего хоккеиста штраф в размере трех миллионов рублей. Сулейманов признал вину и сообщил, что не планирует обжаловать приговор.

По информации следствия, в 2019 году Сулейманов перевел уфимскому бизнесмену Фариту Самигуллину, выполнявшему роль посредника, 158 тысяч рублей за оформление фиктивной отсрочки от армии из-за плоскостопия. Самигуллина задержали в апреле 2022 года.

По этому же уголовному делу проходят нападающий СКА Михаил Воробьев и нападающий «Адмирала» Владислав Лукин (обоим по 25 лет). Рассмотрение дела последнего по существу еще не начиналось, Воробьев же на заседании суда признал вину в даче взятки.

Источник: ТАСС

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