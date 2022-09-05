Бену Стиллеру и Шону Пенну запретили въезд в Россию

МИД России опубликовал список с именами 25 человек, которым запрещается въезд в Россию. Среди них — актеры Бен Стиллер и Шон Пенн. Теперь в санкционном списке МИД РФ находятся 1073 представителя США.

Известно, что оба актера приезжали в Украину, лично встречались с президентом Владимиром Зеленским и открыто выступали в поддержку этой страны.

Помимо Пенна и Стиллера в обновленный список вошли:

Джина Раймондо, министр торговли США;

Джереми Пелтер, Теа Кендлер, Метью Аксельрод и Дон Грейвс — заместители министра торговли США;

члены Республиканской партии Патрик Туми, Майкл Раундс, Кевин Крамер и Ричард Скотт;

члены Демократической партии Кирстен Синема и Марк Келли;

Томас Перриелло, исполнительный директор фондов «Открытое общество» (признано в России нежелательной организацией);

Лоренсо Гонсалвес, президент компании горнодобывающего сектора «Кливленд клиффс»;

Виктория Клемент, глава консалтинговой компании «Централ Эйша инсайтс»;

Стивен Старр, основатель и председатель Института Центральной Азии и Кавказа;

Энтони Уилл, президент химической компании «Си-Эф индастриз»;

Девид Буррит, исполнительный директор металлургического концерна «Ю-Эс стил»;

Даниэль Ваджич, глава лоббистской фирмы «Йорктаун солюшнс»;

Брюс Бодин, старший вице-президент компании «Мозаик»;

Риота Джонен, директор «Всемирного движения за демократию»;

Пол Гобл, сотрудник Института мировой политики;

Джон Серафини, старший управляющий компании «Хоукай 360».

Источник: МИД РФ