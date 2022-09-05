Бену Стиллеру и Шону Пенну запретили въезд в Россию

МИД России опубликовал список с именами 25 человек, которым запрещается въезд в Россию. Среди них — актеры Бен Стиллер и Шон Пенн. Теперь в санкционном списке МИД РФ находятся 1073 представителя США.
Известно, что оба актера приезжали в Украину, лично встречались с президентом Владимиром Зеленским и открыто выступали в поддержку этой страны.
Помимо Пенна и Стиллера в обновленный список вошли:
- Джина Раймондо, министр торговли США;
- Джереми Пелтер, Теа Кендлер, Метью Аксельрод и Дон Грейвс — заместители министра торговли США;
- члены Республиканской партии Патрик Туми, Майкл Раундс, Кевин Крамер и Ричард Скотт;
- члены Демократической партии Кирстен Синема и Марк Келли;
- Томас Перриелло, исполнительный директор фондов «Открытое общество» (признано в России нежелательной организацией);
- Лоренсо Гонсалвес, президент компании горнодобывающего сектора «Кливленд клиффс»;
- Виктория Клемент, глава консалтинговой компании «Централ Эйша инсайтс»;
- Стивен Старр, основатель и председатель Института Центральной Азии и Кавказа;
- Энтони Уилл, президент химической компании «Си-Эф индастриз»;
- Девид Буррит, исполнительный директор металлургического концерна «Ю-Эс стил»;
- Даниэль Ваджич, глава лоббистской фирмы «Йорктаун солюшнс»;
- Брюс Бодин, старший вице-президент компании «Мозаик»;
- Риота Джонен, директор «Всемирного движения за демократию»;
- Пол Гобл, сотрудник Института мировой политики;
- Джон Серафини, старший управляющий компании «Хоукай 360».
Источник: МИД РФ