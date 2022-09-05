Белорусу выдали паспорт РФ, где белорусский город Орша был указан как российский населенный пункт

Читательница белорусского издания «Зеркало» рассказала, что ее знакомый (имя не называется — Прим. «Холода») оформил в Смоленске внутренний паспорт гражданина России. Ему выдали документ, где город Орша в Витебской области, в котором родился мужчина, обозначен как российский населенный пункт. Мужчина «побоялся спросить», почему так произошло и забрал паспорт.

Журналисты «Зеркала» позвонили в отдел федеральной миграционной службы Ленинского района Смоленска, где белорусу выдали документ. Там специалист посоветовал обратиться в отдел по вопросам миграции по Смоленску и области.

«Возможно, это (некорректные данные в паспорте — Прим. “Холода”) получилось ошибочно. Не могу точно сказать. Но, если это ошибка, а в свидетельстве о рождении место рождения указано по-другому, то человеку придется менять паспорт. То есть, если выявится, что была допущена ошибка, то паспорт будет недействительным», — рассказала журналистам специалист отделения по оформлению паспортов.

Сотрудница отделения не уточнила, кто мог совершить ошибку и выдать паспорт с некорректными данными.

Источник: «Зеркало»