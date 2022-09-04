Зеленский сообщил, что ВСУ освободили два населенных пункта на юге Украины и один в Донецкой области

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном обращении рассказал, что украинские военные освободили один населенный пункт в Донецкой области и еще два на юге страны. Какие именно — он не уточнил.

Ранее стало известно, что украинские войска освободили Высокополье в Херсонской области и поселок Озерный — в Донецкой. Днем 4 сентября депутат Верховной Рады Украины Юрий Мисягин опубликовал фото, на котором изображены военнослужащие ВСУ, поднимающие украинский флаг над больницей в Высокополье. Тогда же пророссийский канал «Рыбарь» написал, что «было принято решение на отвод подразделений ВДВ России с позиций на южной окраине Высокополья, чтобы избежать окружения».

Ранее в Минобороны РФ признали, что украинская сторона «предприняла попытку наступления» в Херсонской и Николаевской областях. По российским данным, украинская армия якобы «понесла большие потери».

Источник: Владимир Зеленский, Юрий Мисягин, «Рыбарь», РИА «Новости»