В Туве военному предложили «простить» не выданные назад трусы и носки, если тот отправится в Украину

В воинской части в Туве пообещали военному, который отказался отправляться на войну в Украину, «простить» выданные ему ранее носки и трусы. Об этом «Новой Туве» рассказала жена военнослужащего. Их имена издание не уточняет.

После того, как мужчина отказался участвовать в боевых действиях, в его военный билет поставили красный штамп со словами «предрасположен к предательству». Затем потребовали вернуть всю одежду, которую выдавали на службе. Военный сдал все, кроме 7 трусов, 9 пар зимних носков и 22 пар летних — не смог найти такие же в магазинах. При этом известно, что эта одежда уже была официально списана.

После этого мужчине снова поступило предложение отправиться на войну — другую работу он найти не может из-за красного штампа. Ему также пообещали, что «простят» не возвращенную одежду.

«Последний раз звонили из части и сказали "мы тебе все простим — даже твои носки и трусы, ты восстановишься по контракту, за свой счет поедешь в Украину <...> Понимаете, жизнь моего мужа ценится 31 парами носков и 7 трусами!», — рассказала его супруга.

О том, что в документы военных, которые отказываются ехать в Украину, ставят штамп со словами «склонен к предательству, лжи и обману» стало известно еще в апреле. В августе военная прокуратура Рязани посчитала такую надпись нарушением, а командиру войсковой части, где поставили штамп, вынесли предупреждение.

Источник: «Новая Тува»