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В результате российского вторжения в Украину погибли как минимум 382 ребенка

22:41 • 04.09.2022

Офис генерального прокурора Украины сообщил, что по данным на 4 сентября, за время войны в стране погибли 382 ребенка, ранения получили 740 детей. В офисе обратили внимание, что реальное число погибших и пострадавших может быть выше.

Больше всего детей пострадало в Донецкой, Харьковской и Киевской областях. Офис генпрокурора также сообщил, что в результате обстрелов и бомбардировок российской стороной было повреждено 2328 учебных заведений, 289 из них полностью разрушены.

Среди последних жертв оказался 9-летний мальчик из Зеленодольска. 3 сентября дважды обстреляли общину, предварительно пострадали 10 человек.

Источник: Офис генерального прокурора Украины, Валентин Резниченко

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