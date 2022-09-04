Большой адронный коллайдер может остановиться из-за энергетического кризиса в Европе

В Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН) готовятся к вероятному отключению Большого адронного коллайдера (БАК) на случай пиковых нагрузок на энергосеть, сообщил глава энергетического подразделения ЦЕРН Серж Клоде в интервью The Wall Street Journal.

Клоде рассказал, что ученые ЦЕРН ведут переговоры с энергетической компанией Electricite de France о том, чтобы центр за день предупреждали о том, что потребуется потреблять меньше электроэнергии. Если этого не сделать, то есть риск, что коллайдер может выйти из строя, сообщил Клоде. Также в ЦЕРН планируют отключать другие ускорители, чтобы снизить потребление электроэнергии на 25%.

«Нас очень беспокоит стабильность энергосистемы, поскольку мы делаем все возможное для предотвращения отключения электричества в нашем регионе», — говорит Клоде.

Большой адронный коллайдер — это кольцевой туннель на 100-метровой глубине под границей Франции и Швейцарии, в котором установлен ускоритель заряженных частиц. Вдоль ускорительного кольца БАК расположены сверхпроводящие магниты, охлаждение которых требует много энергии. В ЦЕРН предупредили, что если охлаждение отключится, то эксперименты на БАК задержатся на несколько недель.

Источник: The Wall Street Journal