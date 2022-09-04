Посол США в РФ Джон Салливан покинул пост и уехал из России

Глава дипмиссии посольства США в России Джон Салливан завершил свою работу и покинул Москву, сообщило американское посольство.

Салливан уходит в отставку с карьеры на государственной службе. Заместитель главы миссии США в РФ Элизабет Руд будет исполнять обязанности поверенного в делах посольства США до тех пор, пока в Россию не приедет приемник Салливана. Кто им станет — неизвестно. ТАСС пишет, что со сменой посла уровень диппредставительства не понизится.

Салливан возглавлял посольство США в Москве с декабря 2019 года, когда президентом США был Дональд Трамп. С 2017 года Салливан работал заместителем госсекретаря США и отвечал за формирование внешней политики, а также за управление международной деятельностью Госдепартамента. До этого он был в министерстве торговли.

В 2021 году посольство США приостановило прием заявлений на получение неиммиграционных виз. С августа того же года были приостановлены консульские услуги в России.

Источник: Посольство США в России, ТАСС