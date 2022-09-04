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«Господа, вы будете прокляты своей страной»: Пугачева ответила на критику Михалкова

18:53 • 04.09.2022

Певица Алла Пугачева опубликовала в инстаграме пост, посвященный режиссеру Никите Михалкову, который неоднократно критиковал ее за временный выезд из России.

Пугачева выложила отрывок из финальной сцены фильма Михалкова «Раба любви», в которой Ольга Вознесенская в исполнении актрисы Елены Соловей говорит белым казакам, которые гонятся за ней: «Господа. Господа, вы — звери. Господа, вы будете прокляты своей страной, солдаты».

«Прекрасный фильм. Прекрасный режиссер. Куда же исчез прекрасный человек Никита Сергеевич Михалков?» — написала в инстаграме Пугачева.

Во время войны Михалков неоднократно критиковал Пугачеву и других медийных лиц, которые либо высказались против войны, либо уехали из страны. В выпуске «Бесогона ТВ» от 15 апреля появился клип с фотографиями уехавших артистов на музыку Андрея Куряева «Не живи с нелюбимой страной».

После начала российского вторжения Пугачева уехала из России, однако, в отличие от своего мужа, Максима Галкина, публично не высказывалась против войны. 27 августа стало известно, что певица находится в России.

Источник: Алла Пугачева

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