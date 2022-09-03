В Николаевской области при обстреле погиб восьмилетний ребенок

В поселке Березнеговатое Николаевской области при российском обстреле погиб восьмилетний ребенок. Еще четыре человека, в том числе двое детей, получили осколочные ранения. Об этом сообщила депутат Николаевской областной Рады Анна Замазаева.

По ее словам, в Николаевской области зафиксированы не только артобстрелы, но и авиабомбардировки.

Всего в николаевских больницах сейчас находится 577 человек, пострадавших от обстрелов.

Березнеговатое расположено примерно в 15 км от линии фронта, где сейчас идут ожесточенные бои в рамках украинского контрнаступления на херсонском направлении. Вечером в пятницу украинские военные сообщали об уничтожении российского командного пункта в Снигиревке, примерно в 20 км от Березнеговатого.

Источники: Анна Замазаева (1,2), ОК «Юг»