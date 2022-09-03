В Ижевске поджигатель отдела полиции ранил двоих патрульных при задержании — МВД

В ночь на третье сентября сотрудники патрульно-постовой службы (ППС) задержали в Ижевске человека, бросившего перед этим в здание отдела полиции №2 бутылки с зажигательной смесью. При задержании подозреваемый ранил ножом двоих полицейских и сам получил ранения. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Удмуртии.

«После предупредительных выстрелов полицейскими было применено табельное оружие», — сообщили в полиции российским агентствам.

Подозреваемый и двое полицейских доставлены в больницы, один из патрульных в тяжелом состоянии. Пожар в отделе потушил дежурный наряд полиции.

Издание Baza написало, что задержанный — 25-летний Рустам Мамедов.

Согласно сообщениям информагентств, около 2 часов ночи по местному времени (01:00 мск) подозреваемый бросил в здание отдела две бутылки с зажигательной смесью, а по данным Baza и телеграм-канала «Оперативные сводки» — четыре, «одна из которых попала во входную группу». В сообщениях каналов также сказано, что еще четыре бутылки найдено в рюкзаке нападавшего.

Следственный комитет возбудил дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 УК).

Источники: ТАСС, «Интерфакс», Baza, «Оперативные сводки», «Подъем»