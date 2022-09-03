Подача электричества с Запорожской АЭС на территории, контролируемые Украиной, приостановлена

Российские оккупационные власти Энергодара сообщили о прекращении подачи электроэнергии с Запорожской АЭС на территории, контролируемые украинскими властями.

«Обеспечение электроэнергией территорий, подконтрольных Украине, приостановлено в связи с техническими сложностями», — сказано в сообщении, опубликованном российскими агентствами.

Глава оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий написал в телеграме: «Сегодня ночью ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС. Повреждена Днепровская ЛЭП, сейчас бригады ее восстанавливают. Атомная станция переведена на питание собственных нужд. Переток на Украину остановлен».

Ранее на этой неделе ЗАЭС посетила миссия Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ). Большая часть миссии во главе с директором агентства Рафаэлем Гросси уже покинула АЭС, но, по словам, Гросси, двое сотрудников МАГАТЭ останутся на станции до окончания боевых действий.

Запорожская атомная электростанция уже около полугода находится под контролем российских военных, хотя обслуживает ее по-прежнему персонал украинской компании «Энергоатом». За последний месяц Украина и Россия неоднократно обвиняли друг друга в обстреле станции, а 25 августа произошло первое в истории ЗАЭС полное отключение от энергосети. Также за последние дни российские военные несколько раз обвиняли Украину в попытках высадить десант на берег Каховского водохранилища, чтобы вернуть контроль над АЭС.

Источники: «Интерфакс», РИА Новости, Евгений Балицкий, МАГАТЭ