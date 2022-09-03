На череповецкого активиста завели уголовное дело о «фейках» про армию

В отношении правозащитника Григория Винтера из Череповца возбудили уголовное дело о «фейках» про российскую армию (статья 207.3 УК), и поместили его в СИЗО. Об этом издание SOTA узнало от его коллег по работе. Винтер последний раз появлялся в соцсетях 23 августа. Что именно стало поводом для возбуждения дела пока неизвестно.

Винтер «неоднократно критиковал военные действия в Украине» в соцсети «Вконтакте», пишет издание 7X7.

Весной 2020 года Винтер заявил о нарушении санитарно-эпидемиологических норм при этапировании заключенных из Петербурга в Череповец. Из-за этого его обвинили в распространении «фейков» о коронавирусе. Также его обвинили в оскорблении представителя власти из-за того, что Винтер обозвал сотрудников СК и ФСБ во время обыска у него дома. В 2021 году суд приговорил Винтера к двум годам ограничения свободы. Винтер жаловался на пытки электрошокером во время своего пребывания в СИЗО по этому делу.

Источники: SOTA, 7X7, DOXA, «Север.Реалии»