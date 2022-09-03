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«Мое время тоже пришло»: Рамзан Кадыров записал обращение с мыслями о том, как важно вовремя уйти

17:19 • 03.09.2022

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в телеграме видео, в котором Кадыров отметил, что он занимает свой пост дольше всех действующих глав российских регионов. «Уже 15 лет как я руковожу республикой», — сказал Кадыров.

«Каким бы ни был гость уважаемым, долгожданным, если он вовремя уезжает, то это еще бывает приятнее», — привел он чеченскую пословицу. «Поэтому я думаю, что мое время тоже пришло, пока меня не выгнали», — сказал Кадыров.

«Мы об этому уже начали думать и постараемся вовремя уйти», — подытожил Кадыров.

«Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск», — сказано в подписи к видео.

Источник: Рамзан Кадыров

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