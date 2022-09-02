Журналисты подтвердили гибель более шести тысяч российских военных

Журналисты «Русской службы Би-Би-Си» и «Медиазоны» установили имена 6024 российских военных, погибших на войне в Украине. Данные не отражают реального числа погибших — в это число попадают только подтвержденные сообщения о смерти.

Число погибших офицеров достигло 1025 человек, четверо из них — генералы, 35 — полковники. Больше всего погибших военных — из Дагестана, Бурятии и Краснодарского края. Всего 15 военных из этого списка — из Москвы.

Журналисты предполагают, что в их списках содержится примерно на 40-60% меньше имен погибших, чем реально захоронено в России. Минобороны России лишь дважды отчитывалось о потерях, последний раз — 25 марта. По данным ведомства, на тот момент погиб 1351 человек.

Источник: «Русская служба Би-Би-Си»