В Чите директора и воспитателя детского сада уволили за грамоту с гербом Украины

В детском саду №73 в Чите детям за участие в конкурсе «Мисс и мистер лето — 2022» выдали грамоты с гербом Украины. После конкурса в детском саду устроили проверку. Воспитателя и директора детского сада уволили.

Источник: РБК

Проверку организовал комитет образования Читы. В пресс-службе министерства образования и науки Забайкальского края рассказали, что грамоты заменили, причиной случившегося назвали «халатность и безответственное отношение к профессиональной деятельности воспитателя и руководителя детского сада». В ведомстве также намерены «усилить информационную работу среди руководителей образовательных учреждений, в первую очередь — дошкольных, и педагогических работников о недопустимости халатного отношения к своим профессиональным обязанностям»..

Источник: РБК