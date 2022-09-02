В чеченском батальоне имени шейха Мансура сообщили о создании подполья в Дагестане

Спикер чеченского добровольческого батальона имени шейха Мансура, воюющего на стороне Украины, Ислам Белокиев рассказал изданию « Кавказ.Реалии» о начале работы отряда «Имамат». Он займется «работой по деоккупации» на территории Дагестана под руководством командира с позывным «Шамиль».

«На данном этапе я могу лишь сказать, что это инициатива наших братьев, дагестанцев. Часть из них находится здесь, в Украине, с нами. Другая часть дома», — сказал Белокиев, уточнив также, что «Имамат» состоит из дагестанцев, уроженцев Чечни в нем нет.

По информации Белокиева, отряд будет собирать сведения о местах дислокации силовых структур, их передвижении, о видах вооружения и техники. Для этого территорию Дагестана поделили на четыре фронта и 42 сектора. В каждом началась работа с местным населением.

В Уголовном кодексе РФ есть статьи, которые предусматривают ответственность за вооруженное сопротивление властям и призывы к нарушению территориальной целостности страны. Они предусматривают до 20 лет лишения свободы.

Источник: «Кавказ.Ралии»