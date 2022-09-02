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Шойгу: российские военные вышли к административной границе Николаевской области

13:01 • 02.09.2022

Глава Минобороны России Сергей Шойгу отчитался о выходе российских военных к административной границе Николаевской области. По его словам, под российский контроль перешло село Благодатное. Также Шойгу сказал, что с начала войны убиты почти три тысячи иностранных солдат, воюющих на стороне Украины.

«На Херсонско-Николаевском направлении в районе Александровки наши войска вышли к административной границе Николаевской области. Освобожден населенный пункт Благодатное. Продолжается попытка наступления ВСУ на Николаево-Криворожском и других направлениях, противник несет значительные потери», — сказал Шойгу.

Он оценил число убитых с начала войны иностранных военных в 2831 человека. Шойгу утверждает, что приток иностранных военных сократился.

Ранее украинские СМИ рассказали о начале наступления на Херсон, находящийся под российской оккупацией. Сначала пророссийские власти назвали эту информацию «фейком», потом в Минобороны России рассказали о «больших потерях» Украины при попытке наступления.

Источник: Минобороны России

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