Против художников «Партии мертвых» возбудили уголовное дело из-за поста про пасхальную антивоенную акцию

Против группы анонимных художников «Партия мертвых» возбудили уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих из-за поста во «ВКонтакте» об антивоенной акции, которую художники провели в день Пасхи.

Участница «Партии мертвых» Кристина Бубенцова, у которой вчера прошел обыск по этому делу, рассказала, что силовики искали у нее дома «технические средства, через которые можно было сделать пост во "ВКонтакте" в группе "Партии мертвых" ». Бубенцова проходит по делу свидетельницей.

«В постановлении было сказано, что причина — 148 статья, не помню, часть какая. В общем, оскорбление чувств верующих. Конкретно за пост, сделанный во "Вконтакте" 28.04 », — цитирует Бубенцову «Медиазона».

28 апреля в группе «Партии мертвых» был опубликован пост об акции, которую художники провели на кладбище. «В самом сердце русского мира — на русском кладбище — прошел недавно светлый праздник пасхи. никто не воскрес », — говорится в тексте поста.

Источник: «Партия мертвых»

Источники: «Медиазона», «Партия мертвых»