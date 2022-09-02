На заводе, где делают самолеты для войны в Украине, ввели 12-часовой рабочий день и шестидневную неделю

Руководство ульяновского авиапредприятия «Авиастар» (филиал ПАО «Ил», части «Объединенной авиастроительной корпорации») выпустило распоряжение, основанное на постановлении правительства от 1 августа 2022 года. Согласно ему, для выполнения оборонного заказа можно привлекать рабочих к сверхурочным работам: смены можно увеличивать на 4 дополнительных часа, рабочими днями могут становиться выходные и праздники, а отпуска — переноситься. Все это — без согласия рабочих.







Ульяновский авиазавод занимается производством тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А — он перевозят в Украину боеприпасы, амуницию и медикаменты для российских военных. Эту информацию изданию SOTA подтвердили работники предприятия. Также информация об этом самолете появлялась в провластных телеграм-каналах, посвященных войне в Украине.

Ранее «Авиастар» критиковали в Минобороны за срыв поставок самолетов. В 2021 году директор авиазавода Сергей Шереметов обещал увеличить производство до 12 самолетов в год. По словам же работников предприятия, при нынешних ресурсах возможно производство не более двух-трех самолетов в год.

Источники: SOTA, «Ведомости», правительство Ульяновской области