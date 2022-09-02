Большинство россиян не поддерживают вхождение Запорожской и Херсонской областей в состав РФ — опрос

Опрос «Левада-центра» показал, что вхождение в состав России Херсонской и Запорожской области Украины поддерживают 45 % граждан РФ. Мнения людей, вошедших в остальные 55 процентов, разделились.

Так, 21 % опрошенных считают, что эти два украинских региона должны стать независимыми государствами. Еще 14 % заявили, что Херсонская и Запорожская области должны оставаться в составе Украины. 19 % респондентов затруднились ответить.

Заметны различия во мнениях россиян в зависимости от возраста. Например, среди людей до 40 лет и молодежи за присвоение Россией двух регионов выступают 37 %. Самая высокая поддержка аннексии зафиксирована среди людей старше 55 лет — 51 %.

Наконец, две трети респондентов, поддерживающих действия России в Украине, одобряют проведение референдумов в Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав России. Среди тех, кто не поддерживает действия РФ, однозначного мнения насчет референдума нет: 36 % не одобряют его проведение, 37 % относятся безразлично, а 20 % сообщили о поддержке.

Источник: «Левада-центр»