Яну Пинчук, обвиняемую в Беларуси по пяти уголовным статьям, экстрадировали в Витебск

Жительницу Витебска Яну Пинчук, обвиняемую в создании и руководстве экстремистской организацией и по другим статьям, экстрадировали из России в Беларусь. Там ей грозит до 19 лет лишения свободы.

В Беларуси Пинчук также обвиняется в клевете, незаконных действиях с персональными данными, разжигании социальной вражды и призывах к действиям против нацбезопасности. Следствие считает, что она модерировала протестные белорусские телеграм-каналы «Витебск 97%», «Орша 97%» и «Новополоцк и Полоцк 97%».

Ранее комитет ООН по правам человека попросил Россию не выдавать Пинчук. Она запрашивала в стране временное убежище, но ей отказали.

Источник: «Свободу Яне Пинчук!»