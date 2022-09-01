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Яну Пинчук, обвиняемую в Беларуси по пяти уголовным статьям, экстрадировали в Витебск

15:46 • 01.09.2022

Жительницу Витебска Яну Пинчук, обвиняемую в создании и руководстве экстремистской организацией и по другим статьям, экстрадировали из России в Беларусь. Там ей грозит до 19 лет лишения свободы.

В Беларуси Пинчук также обвиняется в клевете, незаконных действиях с персональными данными, разжигании социальной вражды и призывах к действиям против нацбезопасности. Следствие считает, что она модерировала протестные белорусские телеграм-каналы «Витебск 97%», «Орша 97%» и «Новополоцк и Полоцк 97%».

Ранее комитет ООН по правам человека попросил Россию не выдавать Пинчук. Она запрашивала в стране временное убежище, но ей отказали.

Источник: «Свободу Яне Пинчук!»

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