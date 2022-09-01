ВЦИОМ: россияне не считают Украину главным недругом, а Беларусь — самым близким союзником

31 августа Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, согласно которым более половины (55%) россиян считают, что во время войны у России с Китаем сложились наиболее дружественные и прочные отношения. По мнению 76% граждан России, главный недруг страны с начала вторжения — это США.

На втором месте среди союзников — Беларусь. В результатах исследования указывается, что за четыре года положение этой страны в рейтинге сильно изменилось: в 2018 году Беларусь назвал лишь каждый пятый (20%), сейчас — каждый второй (49%). Также в рейтинг стран, с которыми у России наиболее дружественные отношения, попали Индия (22%), Турция (17%) и Казахстан (13%).

В рейтинге «недружественных стран» второе место занимает Украина (46%). При этом ВЦИОМ отмечает, что в сравнении с 2019 годом доля назвавших эту страну меньше (54%). Более трети респондентов считают враждебной Великобританию. Далее в списке следуют Германия (32%), Польша (28%), Франция (21%), Латвия (14%), Литва (12%), Эстония (11%).

Всероссийский центр изучения общественного мнения — это старейшая российская исследовательская организация, которая регулярно проводит социологические исследования на основе опросов общественного мнения. ВЦИОМ принадлежит государству. По данным «Проекта», центр не публикует как минимум половину опросов, связанных с оппозицией и плохим отношением к Путину.

Источник: ВЦИОМ, «Проект»