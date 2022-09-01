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В Санкт-Петербурге бездомным предложили подписать контракт на военную службу

22:40 • 01.09.2022

17 августа петербургские чиновники из администрации Фрунзенского района города пришли в обуховский шелтер организации «Ночлежка», чтобы предложить бездомным подписать контракт на военную службу.

Дежурный приюта не позволил госслужащим поговорить с бездомными и отправил их поговорить с руководством, но визитеры просто ушли. Позже чиновники из администрации Фрунзенского района вновь попытались связаться с «Ночлежкой» по электронной почте.

«Мы всегда были вне религии и вне политики, поэтому ничем не сможем помочь в этом вопросе», — рассказала «Бумаге» пиар-специалист «Ночлежки» Татьяна Баженова.

В администрации Фрунзенского района подтвердили «Ротонде», что ее представители приходили в шелтер. При этом чиновники отметили, что в руководстве не давали распоряжений идти в «Ночлежку» — это личная инициатива сотрудников администрации. Главная цель визита — «донести информацию о службе по контракту до всех, до кого возможно».

«Ротонда» сообщила, что петербуржцам начали предлагать заключить контракт на военную службу еще в июле. Тогда в городе создали три «именных батальона»  — «Нева», «Кронштадт» и «Балтика». Участникам таких групп предлагают сразу выплатить 300 тысяч рублей. В батальоны могут вступить даже те, кого в прошлом уволили из армии из-за нарушения условий контракта.

Источник: «Бумага», «Ротонда»

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