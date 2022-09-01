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В России впервые возбудили уголовные дела по статье о «фейках» про армию против военнослужащих

16:19 • 01.09.2022

Число подозреваемых, обвиняемых и осужденных по статье о «фейках» про российскую армию достигло 100, сообщает правозащитник Павел Чиков. Среди них впервые появились военнослужащие.

По информации Чикова, за последнюю неделю стало известно о еще семи уголовных делах, два из которых — против военнослужащих. Речь идет об Илье Карпенко в Петропавловске-Камчатском и Валерии Котовиче в Ростове-на-Дону. Оба дела рассматривают военные гарнизонные суды. Котович заключен под стражу.

Чиков также отмечает, что 28 фигурантов дел по статье о «фейках» находятся под стражей, 32 человека из 100 находятся не в России.

Уголовная статья о «фейках» про армию (207.3 УК) появилась в марте, после начала войны в Украине.

Источник: Павел Чиков

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