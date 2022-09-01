В МВД нашли еще пять человек, пожертвовавших деньги ФБК

МВД установила еще пятерых человек, которые пожертвовали деньги Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального, сообщает «Медиазона». Их имена фигурируют в материалах уголовного дела, возбужденного против журналиста «Новой газеты» и сооснователя «Диссернета» Андрея Заякина.

Речь идет о 50-летнем Алексее из Магаданской области, 55-летнем Сергее, 47-летнем Андрее, 39-летнем Петре и 20-летнем Олеге из Новосибирской области, их фамилии не называются. Все они пожертвовали от одной тысячи до десяти тысяч рублей. Двое из них сказали журналистам, что не знали об интересе к ним со стороны силовиков. Заякин и еще четыре человека пожертвовали деньги 5 августа, дата перевода у Олега не указана.

Вероятно, о переводах Заякина и еще пятерых человек силовикам стало известно из-за технического сбоя 5 августа 2021 года, в результате которого данные некоторых пользователей, совершивших переводы, стали доступны банкам. В ФБК тогда отмечали, что в этот день пожертвования отправили восемь тысяч человек.

Об уголовном деле по статье о финансировании экстремистской деятельности против журналиста Заякина стало известно 29 августа. По данным следствия, он отправил тысячу рублей на следующий день после признания фонда экстремистской организацией. Суд назначил ему запрет определенных действий. Ему грозит до восьми лет колонии. Это первое уголовное дело о финансировании ФБК.

Источник: «Медиазона»