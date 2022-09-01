В Кремле хотят присоединить оккупированные территории Украины до конца осени

РБК со ссылкой на пять анонимных источников, близких к администрации президента, сообщает, что в Кремле до конца осени планируют провести референдумы в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также в оккупированных Херсонской, Запорожской и Харьковской областях.

Сначала референдумы планировали на промежуток между 11 сентября (днем выборов — прим. «Холода») и 4-7 ноября (Днем народного единства — прим. «Холода») в зависимости от «ситуации на фронтах». Сейчас речь идет скорее об октябре-ноябре, но это «предварительные прикидки», и окончательное решение будет зависеть от обстановки на войне.

Оптимистичный для Кремля сценарий провести референдумы в сентябре вряд ли будет воплощен, так как российские военные не вышли на административные границы Донецкой области. В Кремле также рассматривали возможность проведения референдума в ДНР без выхода на административные границы, после «взятия в котел территории в районе Краматорска и Славянска», однако этого также не произошло. При этом проведение референдумов без ДНР собеседники РБК считают «странным», так как начало войны Владимир Путин объяснял именно защитой жителей самопровозглашенных республик.

Источник: РБК