В Humans Right Watch опубликовали доклад о фильтрационных лагерях и незаконном вывозе украинцев

1 сентября в Humans Right Watch опубликовали доклад о том, что российская сторона насильственно перемещает граждан Украины на оккупированные территории или в Россию. Также правозащитники отмечают, что такие действия нарушают законы войны.

По данным организации, больше всего было перевезено граждан Украины, проживавших в Мариуполе и Харьковской области. Их вынуждали уехать на оккупированные территории или в Россию, говоря, что у них нет другого выбора.

На подконтрольных России территориях украинцев отправляли в фильтрационные лагеря. Там у граждан Украины собирали личные и биометрические данные, копировали данные с телефона, просматривали личные переписки и аккаунты в соцсетях. От некоторых людей требовали подписать документы о том, что они были свидетелями военных преступлений украинских сил. По данным организации, во время фильтрации украинцы несколько недель жили в школах, общественных центрах, правительственных зданиях, палатках или транспортных средствах, чаще всего в антисанитарных условиях и с ограниченным питанием.

Тех, кто не прошел процесс фильтрации — из-за подозрений в связях с украинской армией — отправляли в изоляторы на подконтрольные территории. Что с некоторыми из них произошло дальше — неизвестно. В Humans Right Watch подчеркивают, что этим людям может угрожать серьезная опасность: пытки, жестокое обращение и даже смерть.

Правозащитники сообщают, что во время фильтрации граждане Украины подвергались жестокому и унизительному обращению, а их право на неприкосновенность частной жизни было нарушено. Также организация подчеркивает, что Россия не имеет права массово собирать биометрические данные за пределами своей территории.

Humans Right Watch — неправительственная организация, которая с 1978 года расследует и документирует нарушения прав человека.

Источник: Humans Right Watch