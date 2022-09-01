Суд в Украине приговорил к 8,5 годам тюрьмы российского танкиста

В Украине приговорили к 8,5 годам лишения свободы командира танка 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в составе 41-й общевойсковой армии России (имя не называется — Прим. «Холода») за «нарушение законов и обычаев войны».

Во время суда мужчина раскаялся и признал вину. Против него было возбуждено дело о «жестоком обращении с гражданским населением» (часть 1 статьи 438 УК Украины). Максимальное наказание по этой статье — 12 лет лишения свободы.

В суде доказали, что 24 февраля мужчина пересек границу Украины через Беларусь, чтобы принять участие в наступлении на Чернигов. В начале марта он напал на жителя села Халявин и ограбил его, угрожая расстрелять из автомата. Позже танкист попал в плен.

8 августа суд в Чернигове приговорил к 10 годам тюрьмы танкиста Михаила Куликова, которого обвинили в выстреле по жилому многоэтажному дому. Куликов служил по контракту оператором-наводчиком в 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде.

Источник: Офис генпрокурора Украины