«Скопинского маньяка» отправили в СИЗО

Жителя Рязанской области Виктора Мохова, известного как «Скопинский маньяк», перевели из-под домашнего ареста в СИЗО.

Причиной задержания стало нарушение правил, установленных судом. Что именно нарушил Мохов — не уточняется. Мужчина пробудет под стражей до 7 октября.

12 августа мужчину отправили под домашний арест за сокрытие убийства в собственном доме. По версии следствия, 2 августа у Мохова собрались пятеро знакомых, они выпили и между ними произошла ссора. Один из мужчин ударил локтем в шею 43-летнего Сергея Щукина, он погиб на месте. Мохов вместе с нападавшим перенесли тело во двор заброшенного дома, чтобы скрыть следы преступления.

Виктор Мохов вышел на свободу весной 2021 года. В 2000 году он похитил и изнасиловал 17-летнюю Елену Самохину и 14-летнюю Екатерину Мартынову. Мужчина держал их в подвале своего дома больше трех лет.

Источник: ТАСС