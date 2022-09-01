Американская компания Snap закрыла сервис Zenly — одно из самых популярных приложений в России

31 августа американская компания Snap, владеющая соцсетью Snapchat, сообщила о планах реструктуризации и увольнении 20% сотрудников. Компания собирается закрыть несколько проектов, в том числе сервис Zenly — одно из самых популярных приложений в России для обмена местоположением. Также Snap прекратит работу над музыкальным приложением Voisey и разработку камер для дронов Pixy.

Эти меры должны уменьшить годовые расходы фирмы примерно на 500 миллионов долларов. Компания планирует сосредоточиться на повышении пользовательской вовлеченности, улучшении рекламных сервисов, а также развитии подписки Snapchat+.

В России сервис Zenly, который помогает отслеживать местоположение друзей, работал с 2016 года. В 2021 году количество российских пользователей увеличилось более чем в два раза и достигло 12 миллионов человек. По данным Forbes, Россия стала для Zenly главным рынком.

По данным The Verge, с начала 2022 года акции Snap упали почти на 80%. Во втором квартале в Snap сообщили об убытках в размере 422 миллионов долларов — это вдвое больше, чем в прошлом году. Сейчас в компании работает около 6 тыс. человек.

Источник: Snap, Forbes, The Verge